Мир 10 ноября 2022, 21:40 Nord Stream AG разрешили провести собственные расследования повреждений «Северных потоков» Оператор «Северных потоков» Nord Stream AG проведет расследование повреждений газопроводов РИА «Новости»

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Оператору «Северных потоков» Nord Stream AG разрешили провести собственные расследования повреждений на газопроводах после диверсии, сообщило Датское радио. Об этом написал ТАСС.

«Компания Nord Stream AG получила разрешение провести собственные расследования повреждений газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток — 2“ после диверсии в исключительной экономической зоне Дании», — говорится в материале.

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Оператор газопроводов ранее уже обследовал на месте взрыва первой нитки в исключительной экономической зоне Швеции. На морском дне эксперты обнаружили техногенные кратеры. Их глубина составляет от трех до пяти метров. Расстояние между кратерами 248 метров.

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Первоначальный сбор данных завершен, теперь специалисты приступили к анализу полученных сведений.

В конце октября стало известно о допуске «Газпрома» к месту подрыва ниток газопровода. Президенту России Владимиру Путину об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер. Глава государства также напомнил, что на Западе набирались наглости и заявляли, что Россия якобы сама взорвала объекты.