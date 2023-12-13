13 декабря 2023, 10:30
Ирландский наемник ВСУ погиб на Украине
The Irish Times: сражавшийся на стороне ВСУ ирландец Дейл погиб на Украине
Сорокапятилетний ирландский наемник Грэм Дейл, сражавшийся на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщило издание The Irish Times.
Уточняется, что Дейла ликвидировали в пятницу, 8 декабря. Он семь лет служил в американской морской пехоте, в частности в Ираке, а в зону спецоперации отправился в 2022 году, вскоре после ее начала.
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По информации газеты, это по крайней мере третий ирландец, который погиб в ходе СВО.
Ранее СМИ писали, что власти Чехии выдали более чем 150 жителям разрешение на присоединение к Вооруженным силам Украины. А в Шри-Ланке правоохранители успели пресечь вербовку наемников в ВСУ. На тот момент в зоне боевых действий уже погибли три ланкийца. Под Артемовском уничтожили командира первого спецподразделения Интернационального легиона территориальной обороны Украины капитана Ранише Хеваге по прозвищу «Дантист» и двух его подчиненных.
На прошлой неделе стало известно о британском наемнике, который бросил семью ради вступления в ВСУ и также погиб.
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