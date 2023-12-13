Мир 13 декабря 2023, 10:30 Ирландский наемник ВСУ погиб на Украине The Irish Times: сражавшийся на стороне ВСУ ирландец Дейл погиб на Украине

Читать 360tv в

Сорокапятилетний ирландский наемник Грэм Дейл, сражавшийся на стороне ВСУ, погиб на Украине. Об этом сообщило издание The Irish Times.

Уточняется, что Дейла ликвидировали в пятницу, 8 декабря. Он семь лет служил в американской морской пехоте, в частности в Ираке, а в зону спецоперации отправился в 2022 году, вскоре после ее начала.

Реклама

По информации газеты, это по крайней мере третий ирландец, который погиб в ходе СВО.

Ранее СМИ писали, что власти Чехии выдали более чем 150 жителям разрешение на присоединение к Вооруженным силам Украины. А в Шри-Ланке правоохранители успели пресечь вербовку наемников в ВСУ. На тот момент в зоне боевых действий уже погибли три ланкийца. Под Артемовском уничтожили командира первого спецподразделения Интернационального легиона территориальной обороны Украины капитана Ранише Хеваге по прозвищу «Дантист» и двух его подчиненных.

На прошлой неделе стало известно о британском наемнике, который бросил семью ради вступления в ВСУ и также погиб.