Мир 10 декабря 2023, 01:08 Вербовку наемников в ВСУ пресекли на Шри-Ланке Freepik

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Правоохранительные органы Шри-Ланки предотвратили попытки местных агентов вербовать наемников в Вооруженные силы Украины. Особое внимание к этой проблеме МИД страны уделил после гибели трех ланкийцев на Украине, написала газета Daily Mirror.

«После сообщений о гибели на Украине трех бывших военнослужащих Шри-Ланки мы узнали о вербовке ланкийских граждан через местных агентов в украинскую армию», — заявил глава МИД страны Али Сабри.

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По его словам, власти решили принять «все необходимые меры» для недопущения такой вербовки.

Ранее военкоры сообщили о ликвидации под Артемовском отставного капитана ланкийской армии Раниша Хьюаджа по кличке «Дантист», который служил командиром подразделения спецназа Иностранного легиона территориальной армии Украины. Также под смертельный удар попали два его соотечественника. Тела погибших еще не передали на родину.