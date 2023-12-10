Спецоперация 10 декабря 2023, 00:22 Наемника из Шри-Ланки по прозвищу «Дантист» ликвидировали под Артемовском «РВ»: ВС России уничтожили трех наемников из Шри-Ланки под Артемовском РИА «Новости»

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Трех наемников из Шри-Ланки ликвидировали в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным канала, в ходе боев под Артемовском погибли капитан Ранише Хеваге по прозвищу «Дантист», который был командиром первого спецподразделения Интернационального легиона теробороны Украины, и двое его подчиненных. Факт их смерти подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри.

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«После сообщений о гибели трех экс-военных Шри-Ланки мы узнали о вербовке ланкийских граждан через местных агентов в армию Украины», — сказал он.

По словам Али Сабри, правительство страны предприняло все меры для недопущения таких вербовок в будущем

Ранее в ходе атаки под Авдеевкой ликвидировали наемников Эрика Варгаса из США и Брэда Стэтфорда из Канады. Иностранцы погибли в результате удара дрона. Вместе с ними на месте скончались еще двое боевиков ВСУ.