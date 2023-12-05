Мир 05 декабря 2023, 08:26 Британский наемник бросил семью ради ВСУ и погиб NYT: наемник из Британии бросил семью ради ВСУ и погиб на Украине РИА «Новости»

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Наемник из Великобритании Кристофер Перриман ради вступления в ряды украинских боевиков бросил свою семью. Об этом рассказала его мать Эйми, слова женщины привело издание The New York Times.

Снайпера с позывным Пезз ликвидировали в октябре на Херсонском направлении. По предварительным данным, он в составе диверсионной группы пытался форсировать Днепр.

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По информации источника, для Перримана это был третий визит в зону боевых действий. Ранее он служил в британской армии и выполнял боевые задачи в Сомали, Канаде, Польше, Германии, Косово и Ираке. В армии он возглавлял группу снайперов в одном из подразделений.

Семья погибшего наемника живет в графстве Дарем. Родственники узнали о роде деятельности военнослужащего только после его смерти.

«Мы узнали обо всем только после получения похоронного письма. Отец Кристофера также был военным, но до сих пор обижен на сына за то, что он бросил семью ради ВСУ», — отметила мама погибшего.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении нескольких иностранных наемников ВСУ под Угледаром.