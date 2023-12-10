10 декабря 2023, 18:43
Чехия разрешила 150 гражданам вступить в ряды ВСУ
Idnes.cz: более 150 чехов получили разрешение присоединиться к ВСУ
Чешские власти выдали разрешение более 150 своим гражданам присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил портал Idnes.cz.
По данным журналистов, разрешение на вступление в ряды ВСУ чехам предоставили экс-президент Милош Земан, покинувший пост в марте текущего года, и действующий лидер страны Петр Павел.
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С начала конфликта на Украине поступило 553 обращений от граждан Чехии, согласование прошли заявки от 151 мужчины и одной женщины.
Авторы портала также отметили, что гуманитарные организации Чехии продолжают активно поддерживать Украину, в частности, они содействовали поездкам медиков-добровольцев в зону спецоперации.
МИД Шри-Ланки ранее предотвратил попытки местных агентов вербовать ланкийцев в Вооруженные силы Украины. Особое внимание к этой проблеме уделили после гибели трех наемников из Шри-Ланки в зоне конфликта.
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