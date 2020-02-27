Иранец привез коронавирус в Эстонию

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином», — объявил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, его цитирует РИА «Новости».

Кийк рассказал, что, по его информации, заразившийся — гражданин Ирана, сейчас его изолировали. Более подробную информацию обещал представить департамент здравоохранения.

Коронавирус появился в КНР в конце декабря, с января он начал распространяться за пределы страны. Во всем мире заразились свыше 81 тысячи человек, 30 тысяч выздоровели, 2770 умерли. Из заразившихся, по последним данным, почти 2,8 тысячи человек находятся за пределами Китая.

Из-за эпидемии Россия приостановила авиасообщение с Китаем и Южной Кореей, за исключением нескольких регулярных рейсов. Ростуризм рекомендовал не ездить в Иран, Италию и Южную Корею.