Роспотребнадзор объяснил, как вернуть деньги за турпутевку из-за коронавируса

Туристы, купившие путевки у операторов, могут вернуть деньги в полном размере, если в стране, где они собирались отдохнуть, возникла угроза безопасности их жизни и здоровью.

Из-за распространения коронавируса в Италии, Южной Корее и Иране Роспотребнадзор опубликовал объяснение, как человек может вернуть деньги. Причем на возврат могут рассчитывать не только туристы, которые только готовились к поездке, но и те, кто в ней находится прямо сейчас. В последнем случае можно требовать обратно не всю сумму, а ту часть, которая пропорциональна оставшимся дням.

Возврата могут добиваться абсолютно все туристы, если в стране, куда они собрались, возникли обстоятельства, угрожающие их жизни и здоровью. Правда, выплату можно получить только в судебном порядке. Кроме того, опасные обстоятельства должны быть подтверждены решениями или рекомендациями федеральных властей.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что при продаже туров операторы или агенты обязаны предупреждать путешественников о потенциальных опасностях и санитарно-эпидемиологических правилах.

Из-за роста числа заразившихся коронавирусом Россия с 1 марта решила приостановить авиасообщение с Южной Кореей, за исключением рейсов «Аэрофлота» и «Авроры». Кроме того, гражданам Ирана временно не будут давать визы. На путешествия в Италию пока никаких ограничений нет, но МИД и Роспотребнадзор рекомендовали отказаться от поездок туда без крайней необходимости.

Коронавирус появился в Китае в конце декабря. Всего в мире с начала эпидемии заразились свыше 81 тысячи человек, 30 тысяч выздоровели, 2770 умерли.