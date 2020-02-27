Предсказатель кризиса 2008 года заявил, что коронавирус недооценили

Негативные последствия коронавируса по-настоящему недооценены. Прогнозы насчет пика заболевания некоторые считают сомнительными. Да и мировая экономика вряд ли восстановится достаточно быстро после победы над вирусом.

Перспективы на ближайшее будущее обрисовал американский экономист Нуриэль Рубини, которого процитировало издание Financial Times. Именно он предсказал глобальный экономический кризис 2008 года. Теперь специалист указал на распространенные в связи с коронавирусом заблуждения.

COVID-19, считает Рубини, распространится по территориям многих стран. Он назвал ненадежной идею о том, что своего пика заболевание достигнет в первом квартале 2020 года. Рассчитывать на резкий рост экономики тоже не стоит. Политики быстро на помощь не придут.

«Правительственные органы будут реагировать медленно или вовсе останутся в стороне, если учитывать политические и другие действующие ограничения», — заметил экономист.

Нуриэля Рубини за его мрачные прогнозы называют «буревестником кризиса». Иногда специалиста сравнивают с Доктором Думом, суперзлодеем из комиксов Marvel.

В декабре в китайском Ухане произошла вспышка неизвестной пневмонии, возбудителем которой стал коронавирус нового типа. Позже ему присвоили официальное название COVID-19. По последним данным, число зараженных по всему миру превысило 81 тысячу человек. Зафиксировано 2770 смертельных случаев. Первого заболевшего поместили на карантин в Дании.