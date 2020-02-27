Дания объявила о первом случае заражения коронавирусом

По данным агентства, заразившийся вернулся в Данию после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. Мужчину поместили под домашний карантин.

Коронавирус впервые обнаружили в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Позже вирус распространился в Китае и других странах. Наиболее тяжелая ситуация сейчас наблюдается в КНР, Южной Корее, Иране и Италии. МИД России рекомендовал отказаться пока от поездок в эти страны. Компания «Аэрофлот» заявила, что часть пассажиров возвращает билеты в Италию, Южную Корею и Иран. Москва с 28 февраля прекратит выдачу обычных и транзитных виз гражданам Иранской Республики. Исключения коснутся только деловых и гуманитарных поездок.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 81 тысячу человек, 2770 умерли, 30 тысяч выздоровели. Ранее стало известно, что Саудовская Аравия из-за COVID-19 решила временно не пускать паломников, которые хотят посетить Мечеть Пророка в Медине и Мекку.