Мир 19 апреля 2024, 09:14 Израильтяне не получали оповещений в связи с новым ударом военных по Ирану NBC: Израиль не выпускал новых инструкций для гражданских из-за атак по Ирану Jamal Awad/XinHua / Global Look Press

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По Ирану нанесли ограниченный удар. Правительство Израиля не выпускало новых оповещений для населения в связи с последней атакой, сообщил источник телеканала NBC.

По его словам, израильские военные нанесли ограниченный удар по Ирану, однако представитель ЦАХАЛ отказался официально комментировать атаку. Теперь войска сосредоточились на оценке эффективности нападения.

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«В правилах для гражданского населения Израиля нет никаких изменений», — сказал представитель военных.

В отличие от израильского правительства, посольство США из опасений ответного удара Ирана ограничило поездки сотрудников за пределы Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Телеканал сообщил, что Штаты знали о готовящемся ударе, но не участвовали в нем.

Силы ПВО сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центре Ирана. По разным версиям, целью атаки могла стать радиолокационная станция или военная база.