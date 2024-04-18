Мир 18 апреля 2024, 15:14 Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам КСИР: Иран выявил ядерные объекты Израиля и ударит по ним в ответ на новые атаки Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Иран мгновенно нанесет Израилю ответный удар в случае новых атак. Корпус стражей Исламской революции заявил, что мишенью станут ядерные объекты на территории страны, сообщило РИА «Новости».

«Благодаря использованию планов пассивной обороны, а также современных средств вооружения, благодаря рассредоточению ядерных объектов по всей территории Ирана, мы готовы противостоять любой угрозе со стороны Израиля по своим ядерным объектам», — заявила пресс-служба.

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Военные предупредили, что Иран готов пересмотреть ядерную доктрину из-за угроз со стороны Израиля. КСИР пообещал нанести мгновенный зеркальный удар в случае атак на иранские ядерные объекты. По информации агентства, иранским войскам известно местоположение всех израильских ядерных объектов.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США знали о готовящемся ударе по Израилю в ответ на поражение консульства в Дамаске. RT сообщил, что операцию назвали «Правдивое обещание».