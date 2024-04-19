Мир 19 апреля 2024, 08:39 Системы ПВО Ирана уничтожили израильские дроны над провинцией Исфахан IRIB: над провинцией Исфахан в Иране сбили несколько беспилотников Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Иранские средства ПВО сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центральной части страны. Об этом сообщило агентство IRIB.

«В воздушном пространстве провинции Исфахан были атакованы несколько небольших неизвестных беспилотников», — отметили в издании.

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Агентство не уточнило, какой стране принадлежали БПЛА, но телеканал ABC News и ряд других СМИ заявляли об атаке Израиля. По данным агентства Fars, взрывы прогремели в городе Исфахан. В издании предположили, что ЦАХАЛ пытался ударить дронами по армейской радиолокационной станции.

В свою очередь газета New York Times написала, что целью атаки была иранская база ВВС.

Иранские журналисты сообщили о взрывах в районе аэропорта в Исфахане 19 апреля. По информации агентства Bloomberg, Израиль заранее предупредил руководство США, что он ударит по территории Ирана в ответ на ракетный обстрел 14 апреля.