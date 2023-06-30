Мир 30 июня 2023, 06:45 Ирак потребовал от Швеции выдать сжегшего Коран мигранта МИД Ирака потребовал от кабмина Швеции экстрадировать иракца, сжегшего Коран в Стокгольме Freepik

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Власти Ирака потребовали от Швеции экстрадировать 37-летнего иракского иммигранта Салвана Момики на родину, чтобы предать суду за акцию с сожжением Корана. МИД страны сообщил об этом в Twitter.

«Призываем шведские власти передать его иракскому правительству для судебного разбирательства в соответствии с иракским законодательством», — заявили в дипведомстве.

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Иракцев возмутила акция у крупнейшей мечети Стокгольма. Полиция Швеции согласовала акцию в первый день мусульманского праздника Ид аль-Адха, на которой Салван Момики сжег несколько страниц Корана.

Власти Ирана потребовали выдать им мужчину, так как он имеет гражданство этой страны. Посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстром вызвали в МИД и потребовали принять меры.

Марокко после этой выходки отозвало из Швеции своего посла, а Госдума России приняла постановление с осуждением акции и действий шведских властей. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что скандал не помешает Швеции вступить в альянс.