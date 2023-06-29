Мир 29 июня 2023, 18:33 Генсек НАТО заявил, что сожжение Корана не должно помешать вступлению Швеции в альянс Генсек НАТО Столтенберг: сожжение Корана в Швеции не было незаконным Freepik

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Акция с сожжением Корана в Швеции не была противозаконной и не должно помешать ее вступлению в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он признался, что перформанс ему не понравился, но счел его проявлением «свободы самовыражения».

«Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. <…> Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными», — процитировал Столтенберга ТАСС.

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Генеральный секретарь НАТО добавил, что осознает «чувства и глубину эмоций», вызванных этой акцией.

Говоря о готовящемся вступлении Швеции в Североатлантический альянс, он отметил, что оно находится на финальном этапе, страна выполнила все свои обязательства, в том числе ранее согласованные с Турцией и Финляндией. По этому вопросу в Брюсселе планируются переговоры глав МИД и разведслужб, а также советников по национальной безопасности. Об этом уже договорились с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.