Мир 28 июня 2023, 21:20 Право на свободу слова или право унижать. Почему Швеция позволяет варварские акции по сожжению Корана Религиовед Табак: сожжение Корана у мечети может закрыть Швеции дорогу в НАТО Freepik

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Очередное сожжение Корана сегодня устроили в центре Стокгольма. Однако эта акция существенно отличается от предыдущих. Ее устроили в первый день Курбан-Байрама и совершенно официально: разрешение выдали полицейские. Они даже охраняли порядок, пока организатор надругался над книгой. По мнению религиоведа, эксперта Московского бюро по правам человека Юрия Табака, отказать в варварской акции шведские власти не могли, так как главная транслируемая идея в стране — свобода слова. Тем не менее, у этого поступка могут быть серьезные последствия — от беспорядков до проблем со вступлением в НАТО. Такое мнение эксперт высказал в беседе с «360».

Кто и почему выдал разрешение

Провести сожжение священной книги мусульман под видом «акции протеста» разрешила шведская полиция. Как стало известно, сделали правохранители это без особой охоты. Ранее они отклонили две подобные заявки, но городской суд посчитал отказ незаконным, поэтому сейчас полиции пришлось согласовать сожжение Корана.

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«Наши возможности отклонить заявку очень ограничены. Защита конституции важнее постановления о запрете на разведение огня», — так изданию Aftonbladet прокомментировали эту ситуацию в местной полиции.

Полицейские также признались, что выдали разрешение, несмотря на огромные риски. Готовясь к беспорядкам, в столицу Швеции стянули наряды полиции для усиления.

Потоптался и поджег от сигары: как прошла акция

Организовал акцию и был главным ее ведущим 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Он устроил из так называемой акции протеста целое шоу.

Местом проведения он выбрал площадку возле мечети, а время — полуденную молитву мусульман. Сложно назвать это ничем иным, как провокация. Судя по видео, которые заполнили соцсети, он сначала вырывал страницы из книги, пинал ее ботинком, словно мяч, вытирал ноги, а затем положил внутрь бекон и поджег от сигары.

«Самая сладкая еда — это Коран со свининой. Свинина чище, чем Мухаммед», — такие слова он произносил в этот момент.

Вокруг шоумена собрались более 200 человек. Один из присутствующих попытался кинуть в Момику камень, но его быстро задержали.

После акции полиция все же составила два протокола на Салвана Момику: за подстрекательство по этническому признаку, а также за разведение огня в общественном месте.

Чего хотел провокатор

Организатор акции объяснил, что он выступает за запрет Корана в Швеции. Он также признал, что такие выходки могут создать проблемы для страны в вопросах вступления в НАТО. Однако он подчеркнул, что этого он не хочет.

Но реакция не заставила себя долго ждать. Глава Минюста Турции Йылмаз Тунч связал это происшествие с приближающимся саммитом альянса в Вильнюсе. Он сказал, что союз Швеции и Турции возможен лишь после прекращения беззаконий и провокаций такого рода. Другие чиновники назвали поступок Момика подлым, провокационным, скандальным и заслуживающим проклятия.

РИА «Новости»

Где заканчивается свобода?

Религиовед Юрий Табак считает, что подобное происходит из-за конфликта гражданских ценностей Швеции и духовных ценностей других народов.

«Это очень старая и очень сложная проблема — есть право на свободу слова. Человек может считать что угодно, особенно человек религиозный, тем более фанатик — он может остро относиться к другим религиям. Он, в общем, имеет на это право. Поэтому в рамках страны, где подчеркивается свобода своего выражения, свобода мысли, свобода слова, идут такие процессы. Они довольно долго согласовываются, потому что понятно, что из этого поступка последуют значительные последствия», — сказал собеседник «360».

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что эта акция — политическая. Так Швеция хочет продемонстрировать, что может себе позволить даже такие варварские поступки.

«Это политическая акция, демонстрация шведского пренебрежения к святым религиозным чувствам других людей. Как бы есть исключительная нордическая раса, арийцы, которые могут у себя на территории позволять любым негодяям, любому отребью делать все, что они хотят, унижая другие народы. Это политическая демонстрация Швеции, что да, они такие, они могут это себе позволить. Они избранные, все остальные недостойны их миропонимания, они знают, как жить правильно и будут всех учить», — считает эксперт.

РИА «Новости»

Какую цену может заплатить Швеция

Коран сжигают в Швеции уже не в первый раз — подобные акции дважды устраивал в январе этого года лидер датской антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан. Это стало одной из причин, по которой Турция до сих не одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган тогда пригрозил, что шведы могут не ждать ратификации заявки, пока на законодательном уровне не прекратят нападки на ислам.

Нетрудно догадаться, что сегодняшняя акция, для которой организаторы выбрали первый день священного для мусульман праздника, усугубит ситуацию. Такое мнение высказал и Юрий Табак.

«Вот почему Турция не одобряет вступления Швеции в НАТО — именно из-за этих событий. Сейчас тем более будет грандиозный скандал с вызовом послов и так далее. Но кроме того, это чревато просто выступлениям, беспорядками массовыми, потому что мусульмане относятся к своей священной книге с трепетом, то есть, может быть, в большей степени, чем другие религии», — сказал он.

«Кто-то захочет сжечь Тору, кто-то – Новый Завет»

Есть вероятность, что сегодняшняя акция не ограничится одним человеком в Швеции, считает Табак. Она может развязать руки всем недовольным и разжечь протестные костры по всей Европе.

«Это такой сигнал, что потом кто-то захочет сжечь Тору, кто-то захочет сжечь Новый Завет и вообще кто-то захочет жечь книги, которые ему не нравятся, и эти костры могут гореть по всей территории Швеции и далее, если учесть, что со Швеции берут пример, как со страны, где действительно свято охраняется свобода слова», — заключил он.

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Дмитрий Солонников также отметил негативную европейскую тенденцию считать чужие культуры незначительными.

«Есть в Европе тенденция считать, что культура, религия, история других народов ничего не значит перед их европейским морально-этическим выбором, и они себе позволяют глумиться над ценностями других народов», — отметил он.

Однако Солонников считает, что ожидать массовых акций не стоит. Он подчеркнул, что большинство людей и в Европе, и во всем мире достаточно цивилизованные и с уважением относятся к другим народам, их верованиям, истории и культуре.