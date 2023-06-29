Мир 29 июня 2023, 07:50 МИД Марокко отозвал посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме МИД Марокко заявил об отзыве посла из Швеции на фоне сожжения Корана в Стокгольме Unsplash

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Марокко приняло решение отозвать посла из Швеции на неопределенный срок из-за сожжения Корана в Стокгольме. Информацию об этом опубликовал на своем сайте МИД страны.

«Посол отозван в королевство для консультаций на неопределенный срок», — указано в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что поверенного в делах Швеции в Марокко вызвали в МИД, где дипломату выразили осуждение и неприятие этого «недопустимого действия».

В МИД также указали на то, что правительство Швеции в очередной раз санкционировало сожжение Корана. В ведомстве подчеркнули, что этот новый оскорбительный акт игнорирует чувства более миллиарда мусульман в благословенный праздник Курбан-Байрам.

Полицейские в Стокгольме разрешили провести акцию с сожжением Корана возле городской мечети в праздник Курбан-байрам. Организатором перформанса стал иммигрант из Ирака Салван Момика. Перед сожжением священной книги мусульман он бросил в нее сало.

Муфтий Чечни Салах Межиев, комментируя сожжение Корана в Стокгольме, заявил, что этим действием западные страны узаконили войну с исламом и мусульманами. Он напомнил, что в России, в отличие от Запада, закон охраняет религиозные, культурные и семейные ценности.