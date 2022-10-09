Илон Маск заявил о росте угрозы ядерной войны | 360°

Мир 09 октября 2022, 19:17 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск заявил о росте угрозы ядерной войны Миллиардер Маск: вероятность ядерной войны стремительно растет flickr

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Американский предприниматель, основатель компании Tesla Илон Маск заявил о росте угрозы ядерной войны. Он опубликовал короткий пост в Twitter.

«Вероятность ядерной войны стремительно растет», — гласит сообщение.

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Ранее Маск предложил четыре шага по достижению мира на Украине. По мнению миллиардера, чтобы конфликт прекратился, нужно признать Крым за Россией, гарантировать его водоснабжение, оставить Украину в нейтральном статусе и заново провести референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, но уже под надзором ООН. Заявление вызвало огромный ажиотаж. Украинская сторона предсказуемо ужаснулась, Россия отнеслась к нему скорее благосклонно, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что о повторном проведении референдумов не может быть и речи, поскольку «жители уже высказали свое мнение». При этом представитель Кремля подчеркнул, что многие идеи Маска заслуживают внимания и вообще то, что такая фигура, как он, ищет мирные пути выхода из ситуации, — позитивный сигнал.

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Во время дискуссии по поводу своего плана Маск пояснил, что он «не фанат третьей мировой», написал RT.

Известный политтехнолог, бывший вице-мэр Лондона Ричард Барнс предположил, что идеи по Украине в уста Илона Маска вложили европейские политики, которые из-за своего статуса не могут озвучить их сами.

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