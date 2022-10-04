«Не дал спать многим». Песков оценил план Маска по выходу из конфликта на Украине | 360°

Власть 04 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber «Не дал спать многим». Песков оценил план Маска по выходу из конфликта на Украине Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал план Илона Маска по Украине Flickr

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Инициатива предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине «не дала спать многим», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал позитивной тенденцией то, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Об этом написало РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов «все-таки пытается искать пути для достижения мира», однако без выполнения условий России это невозможно.

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Представитель Кремля назвал многие идеи Илона Маска заслуживающими внимания.

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«Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение, и здесь ничего другого быть не может. Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный», — добавил Дмитрий Песков.

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал главными условиями для мира повторное проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантия водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины.

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