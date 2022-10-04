«Не дал спать многим». Песков оценил план Маска по выходу из конфликта на Украине | 360°

Все новости

Подмосковье

04 октября 2022, 14:51

Эксперты из Подмосковья рассказали о новом подходе к проектированию школ

Подмосковье

04 октября 2022, 14:49

Врачи из Видного помогли пациентке родить после трех кесаревых сечений

Реклама

Деньги

04 октября 2022, 14:43

Кредитные каникулы мобилизованным дадут на срок службы и еще 30 дней

Подмосковье

04 октября 2022, 14:42

Около 1,5 тысячи объектов зарегистрировали по гаражной амнистии в Подмосковье за год

Подмосковье

04 октября 2022, 14:41

Переход через железную дорогу появится на станции Расторгуево в Ленинском округе в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 14:35

Путин подписал указ о праве срочников заключать контракт о службе в ФСБ

Мир

04 октября 2022, 14:35

Утечки на «Северных потоках» взбудоражили Германию. Теперь Европа может перестать помогать Украине

Власть

04 октября 2022, 14:34

Санду призналась Вовану и Лексусу в готовности сдать Украине земли Молдавии

Эксклюзив

04 октября 2022, 14:31

«К старости осталась пустышкой и хабалкой». Соседов напомнил Пугачевой, что «рабы и холопы» дали ей популярность

Власть

04 октября 2022, 13:23

«Не дал спать многим». Песков оценил план Маска по выходу из конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал план Илона Маска по Украине

Читать 360tv в

Инициатива предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине «не дала спать многим», отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал позитивной тенденцией то, что такой человек, как Маск, ищет пути выхода из ситуации. Об этом написало РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что Маск, в отличие от многих профессиональных дипломатов «все-таки пытается искать пути для достижения мира», однако без выполнения условий России это невозможно.

Реклама

Представитель Кремля назвал многие идеи Илона Маска заслуживающими внимания.

Реклама

«Что касается проведения референдумов, жители уже высказали свое мнение, и здесь ничего другого быть не может. Но, еще раз повторяю, сам по себе факт весьма позитивный», — добавил Дмитрий Песков.

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал главными условиями для мира повторное проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантия водоснабжение Крыма и нейтральный статус Украины.

Дмитрий Песков

Илон Маск

Украина

Конфликт на востоке Украины

1

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама