Бывший вице-мэр Лондона предположил, что Маск высказал мысли европейских политиков по Украине | 360°

Мир 09 октября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Бывший вице-мэр Лондона предположил, что Маск высказал мысли европейских политиков по Украине Бывший вице-мэр Лондона Барнс: Илон Маск транслирует чужие мысли по Украине Flickr

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Предлагая план достижения мира на Украине, миллиардер Илон Маск мог транслировать не свои мысли, считает политтехнолог, экс-вице-мэр Лондона Ричард Барнс. Беседу с ним по этой теме показал канал НТВ.

«Мы все хотим мира и чтобы он настал как можно скорее. Мы устали от войны. Мой отец воевал во Второй мировой войне, дедушка — в Первой мировой. Я не хочу увидеть третью», — заметил Барнс.

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По его словам, миротворческий план Маска уже несколько месяцев бродит по Европе, но политики не говорят о нем вслух.

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«Европейские политики часто не могут договориться о том, какой сегодня день, уж не говоря о том, как достичь мира. В Евросоюзе представляют свои интересы где-то 27 лидеров, и у каждого свои мысли на этот счет», — саркастично заметил политтехнолог.

Он добавил, что мир — конечная точка пути, но «они не могут выбрать карту, чтобы до него добраться». Журналисты продолжили мысль: возможно, эту карту вручили «тому, кто не является политиком и плевать хотел на неоднозначность своих заявлений».

Другая версия состоит в том, что миллиардер ведет свою игру, где процесс урегулирования конфликта — средство для достижения какой-то цели.

Ранее Илон Маск предложил четыре шага по выходу из конфликта на Украине: признать Крым российским, гарантировать его водоснабжение, оставить Украину нейтральной и заново провести референдумы под надзором ООН. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил миллиардера, а потом пригрозил, что ни один украинец больше «не будет покупать Tesla». Пользователи соцсетей стали иронизировать на тему того, как Маск переживет потерю «премиального» украинского рынка.

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