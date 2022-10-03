Илон Маск признал Крым частью России | 360°

Все новости
Мир
03 октября 2022, 22:06
Утечка газа возобновилась на «Северном потоке — 2». Она может остаться до начала ремонта
Подмосковье
03 октября 2022, 22:06
УК отремонтировала разрушеную плиту и укрепила основания балконов в девятиэтажке в Электростали
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Мир
03 октября 2022, 21:43
Донбасс, Запорожье и Херсонская область начнут сотрудничество с международными институтами
Подмосковье
03 октября 2022, 21:39
Почти 200 вопросов в сфере ЖКХ удалось решить в Подмосковье за неделю
Спецоперация
03 октября 2022, 21:32
Мобилизованных россиян разрешили навещать в воинской части
Общество
03 октября 2022, 21:31
Япония вводит санкции, но просит мира. Такие переговоры нам не нужны
Происшествия
03 октября 2022, 21:26
Мусоровоз опрокинулся на трассе Таганрог — Ростов-на-Дону
Мир
03 октября 2022, 21:23
Болгария отказалась поддержать стремление Украины в НАТО
Общество
03 октября 2022, 21:11
Аналитик Федяков объяснил владельцам ТЦ, что делать при снижении посещаемости