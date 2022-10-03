Илон Маск признал Крым частью России | 360°

Мир 03 октября 2022, 21:06 Поделиться Telegram

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Viber Илон Маск признал Крым частью России Илон Маск предложил четыре пункта для урегулирования конфликта на Украине РИА"Новости"

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Американский предприниматель Илон Макс высказался в Twitter о своем отношении к ситуации на Украине. По его мнению, для решения конфликта стоит руководствоваться четырьмя пунктами.

План Маска предполагает повторное проведение референдумов в Донбассе, Запорожье и Херсонской области под наблюдением ООН, сохранение Крыма «формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.

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«С высокой вероятностью таким в конце концов и будет исход. Вопрос только в том, сколько людей погибнут до этого», — написал он.

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Скриншот из аккаунта Илона Маска в Twitter

Глава Tesla также предложил читателям проголосовать, согласны ли они с таким планом. На момент публикации положительно ответили 39% респондентов, против настроены 61%.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о принятии в РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Перед церемонией подписания глава государства заявил, что решение о вхождении в состав России сделали на референдуме жители этих территорий на основании права на самоопределение.

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