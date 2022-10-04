Илон Маск назвал Крым российским: как отреагировал мир, что будет с бизнесом предпринимателя | 360°

Знаменитости 04 октября 2022, 00:29 Поделиться Telegram

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Viber «Как тебе такое, Илон Маск?» Слова бизнесмена о российском Крыме всколыхнули мир и уронили акции Tesla Илон Маск признал Крым российским: акции Tesla упали, а на аккаунт напали боты РИА «Новости»

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Вечером в понедельник американский предприниматель взорвал информационное поле. В своем Twitter гендиректор, главный инженер компании SpaceX и глава Tesla предложил урегулировать конфликт на Украине при помощи четырех пунктов. Одним из них он назвал признание российского статуса Крыма. На это заявление отреагировали во всем мире. В материале «360» — реакция украинских политиков и экспертов из других стран.

Маск признал российский статус Крыма

Миллиардер из США изложил свое видение украинского кризиса. Чтобы преодолеть его, заинтересованным сторонам следует придерживаться плана из четырех пунктов, отметил Маск.

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Первый пункт — признание российского статуса Крыма. Предприниматель подчеркнул, что полуостров принадлежал России с 1783 года и «до ошибки Хрущева». По словам Илона Маска, крымчан следует также обеспечить водоснабжением.

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В республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях следует повторно провести референдумы, отметил Маск. Он добавил, что за плебисцитом должны наблюдать сотрудники ООН. Заключительный пункт «мирного плана» является соблюдение нейтрального статуса Украины.

Pixabay

Реакция Украины

Одним из первых на публикацию Маска отреагировал бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник. В комментариях он оставил оскорбительную подпись, сообщил РБК.

Тогда американский бизнесмен создал опрос. Он предложил подписчикам проголосовать — должны ли жители Крыма и Донбасса самостоятельно определить, в составе какой страны им хочется жить. Маск предложил два варианта ответа — «да» и «нет». Пресс-служба Верховной Рады ответила отрицательно, а бывший замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что при такой логике «Россия должна вернуть себе Аляску».

В первые минуты голосования большинство пользователей ответили «да». После этого ситуация резко изменилась, сообщило РИА ФАН. По словам самого Илона Маска, на его аккаунт совершили целенаправленную атаку ботов.

«Самая большая атака ботов, которую я когда-либо видел», — заявил он.

План Маска отрезвил Запад

Подход к решению украинского кризиса оценили в Госдуме. Депутат от Крыма Михаил Шеремет рассказал РИА «Новости», что план американского миллиардера способен «отрезвить» все западное сообщество. По словам парламентария, бизнесмен является «продвинутым и современным» человеком, который видит реальную картину мира.

«Приятно, что потихоньку к представителям американской элиты приходит осознание, что такое Россия и какова ее роль в мире. План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде и вражде», — высказался Шеремет.

Он поблагодарил миллиардера за проявленное мужество при признании российского статуса Крыма.

На слова Маска отреагировал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале он написал, что предприниматель «рано расшифровался».

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», — заявил Медведев.

По его мнению, в следующей публикации американец признает Украину «искусственным государством».

Pixabay

Сторона конфликта и «русский след»

Украинские военные пользуются спутниками Starlink, принадлежащими Маску, поэтому предприниматель уже является стороной конфликта, заявил РИА «Новости» капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.

«Можно сказать, что он участник конфликта, поэтому слушать это удивительно, с учетом его вовлеченности. Что касается, к примеру, Крыма: вопрос-то решен, какие тут обсуждения», — подчеркнул собеседник агентства.

А по мнению бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в заявлении Маска кроется «русский след».

«Маск сделал эти заявления накануне полета его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — написал в своем Telegram-канале Рогозин.

Акции Tesla резко подешевели

На заявления Илона Маска отреагировали не только люди, но и рынок ценных бумаг. Акции его компании Tesla обвалились после слов об украинском кризисе и отчета по поставкам, которые не оправдали ожиданий, сообщило издание Forbes.

По данным биржи, ценные бумаги компании-производителя электромобилей упали на 8,61%. По состоянию на начало 4 октября, одна акция Tesla стоит 243,35 доллара (около 14 тысяч рублей).

Илон Маск признал превосходство России над Украиной в ресурсах. Он призвал стороны к скорейшему заключению мира.

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