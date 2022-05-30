Херсонскую область начал обслуживать крымский мобильный оператор

Крымский мобильный оператор вошел в Херсонскую область, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«В продажу уже поступили сим-карты мобильной связи. Очень много людей их покупает», — рассказал он.

По словам замглавы херсонской военно-гражданской администрации, оператор работает под брендом «Win mobile».

Херсонская и Запорожская области начали переход с украинского телефонного кода на российский. Об этом на минувшей неделе сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. В регионах уже заработали новые мобильные операторы, номера которых начинаются на +7. Кроме того, там восстановили интернет, оптоволоконную сеть протянули из Крыма.

Освобожденные территории также стали принимать рубли и запланировали вхождение в состав России.