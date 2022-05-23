Херсонцы смогут расплачиваться рублями

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил в Telegram-канале о создании бивалютной зоны. В ней будут приниматься рубль и гривна.

«Это значит, что все торгующие имеют право — сначала имеют право, а потом будут обязаны — выставлять ценники в двух валютах, в гривне и российском рубле», — сообщил Владимир Сальдо.

Указ, который формализует введение на территории Херсонской области бивалютного обращения, будет издан 23 мая. Курс будет установлен на уровне два рубля за одну гривну.

Кроме того, в ближайшие дни в Херсоне откроется отделение одного из российских банков. Сначала он будет обслуживать только предпринимателей. Для открытия счета понадобятся документы украинского образца. В будущем банк начнет принимать частных клиентов.