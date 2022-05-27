Херсон и Запорожье перейдут на российский телефонный код

С приходом новых мобильных операторов Херсонская и Запорожская области перейдут с украинского телефонного кода на российский, сообщил РИА «Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Теперь номера абонентов в этих регионах будет начинаться с +7, код +380 скоро уйдет в прошлое. По некоторым уже можно дозваниваться в российском формате. Олег Крючков также рассказал о новых операторах мобильной связи. Пока их пакеты услуг доступны только в Мелитополе, Бердянске и Херсоне. Новые номера тоже будут начинаться на +7.

В мае Херсонская область начала переход в рублевую зону. Там также планировалось открыть отделения российского банка, который будет обслуживать местных предпринимателей.