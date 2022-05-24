Херсонская область приняла план интеграции в состав России

В будущем Херсонская область намерена стать регионом России, а не независимой республикой. Об этом РИА «Новости» сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Однако местные власти решили не торопиться с проведением референдума. Здесь разработали план, согласно которому сначала в области будет налажена мирная жизнь, восстановлен рынок труда, социальный и экономический секторы, выстроена структура управления. Кроме того, до конца года планируется перейти на стандарты российского законодательства.

«Учитывая, что все итоги референдума западными странами все равно не будут признаны, то и проводить его сегодня — бесполезная трата времени», — объяснил Кирилл Стремоусов.

Кроме того, власти Херсонской области будут просить разместить на своей территории российскую военную базу. В этом, по словам замглавы военно-гражданской администрации, заинтересовано само население. Предполагается, что так регион будет в большей безопасности от боевиков.

Он уже заявлял о намерении Херсонской области войти в состав России. Регион перешел в рублевую зону еще в начале мая, а накануне в ней должен был выйти указ о введении бивалютного обращения. Кроме того, местные жители смогут получить гражданство России.