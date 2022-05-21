Жителям Херсона провели интернет из Крыма

Жителям Херсонской области вернули интернет. Коммуникации провели из Крыма. Об этом сообщил курирующий российскую гуманитарную миссию в Херсонской области депутат «Единой России» Игорь Кастюкевич. Его слова процитировал ТАСС.

«Оптоволокно в Херсонскую область уже протянули из Крыма», — сказал Кастюкевич.

Он отметил, что мобильная связь в регионе пока работает нестабильно. В целом сигнал есть, но иногда случаются небольшие перебои. Если связь и пропадает, то ненадолго. Российских операторов мобильной связи в Херсонской области пока нет,

Ранее в Херсонскую область провели российское телевидение. Каналы вещают с помощью имеющегося оборудования. Поскольку оно сильно устарело, иногда случаются перебои, которые оперативно устраняются.

Националисты покидают Херсонскую область. Власти края 11 мая сообщили, что регион может стать частью России. Такое заявление сделал заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Он сказал, что в регионе не будут проводить референдум по примеру Крыма. Также Стремоусов подчеркнул, что область не станет отдельной Народной Республикой.