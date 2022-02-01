Госдеп США приказал американским дипломатам уехать из Белоруссии

Госдеп США приказал американским дипломатам и их семьям покинуть Белоруссию. Такое сообщение появилось на странице ведомства в Twitter.

«Не путешествуйте из-за произвола в законах, риска быть задержанным и наращивания российских войск вдоль границы. Государственный департамент распорядился обеспечить отъезд членов семей госслужащих», — сказано в сообщении.

Помимо напоминания о непредсказуемой ситуации в регионе, желающих поехать в Белоруссию предупредили и о коронавирусе, который также должен выступить сдерживающим фактором.

Отношения России и Запада стали более напряженными, чем обычно, в последнее время. Западные страны пытаются обвинить Россию в том, что она готовится к нападению на Украину, и транслируют эту идею в своих СМИ, наращивая военные мощности в Восточной Европе.

В России такие претензии неоднократно отвергали, подчеркивая, что в Украине отошли от соблюдения Минских соглашений. В Кремле объясняли, что цель подобной фейковой пропаганды в западных СМИ — наращивание военных сил рядом с российскими границами.