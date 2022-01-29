Байден: США в ближайшее время перебросят войска в Европу

США в скором времени может перебросить свои войска в Восточную Европу и страны НАТО. Об этом заявил американский президент Джо Байден, сообщает агентство Reuters.

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО», — говориться в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что Пентагон привел в состояние повышенной готовности к переброске в Европу около восьми с половиной тысяч военнослужащих. Однако в Пентагоне заявляли, что распоряжений об их отправке пока не поступало.

Ранее западные СМИ неоднократно заявляли о возможном военном вторжении России на Украину. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины.

Также против обвинения РФ выступал глава МИД Сергей Лавров. Он отмечал, что Россия не создает конфликтной ситуации вокруг Украины. Однако при этом не исключено, что ема эскалации специально раскручена Западом для того, что прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.