Песков заявил об отсутствии военной эскалации от РФ в отношении Украины

Со стороны России нет военной эскалации в отношении Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

В ходе беседы ведущий заявил о наличии ряда сообщений о том, что РФ якобы планирует эскалацию или нападения на Украину. Он поинтересовался у Пескова, может ли тот ответить, происходит что-либо подобное или нет. Ответ Пескова был отрицательным.

«Вы видите, что этого не происходит», — заявил прес-секретарь.

Он напомнил, что помощник президента США по безопасности Джейк Салливан обещал раскрыть некий «сценарий» России по Украине в течение 24 часов. Это заявление прозвучало 14 января.

«Мы все еще ждем этих доказательств. Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать <…> считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», — подчеркнул Песков.

14 января советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил о том, что США в течение суток раскроют «сценарий» России по Украине. Он заявил, что речь может идти о «фабрикации» оснований для последующего обвинения Украины в подготовке «неизбежной атаки» на силы РФ на востоке.

Позднее официальный представитель Пентагона Джек Кирби сообщил, что Россия в настоящее время якобы ищет поводы для вторжения на Украину. В Пентагоне заявили, что обладают подтверждающей намерения РФ информацией.