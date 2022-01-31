The New Yorker нашел причину конфликта США и России в событиях 90-х

Чтобы наладить отношения с Россией, США следует осознать свои прошлые действия, создавшие кризис в переговорах. Решение, которое Билл Клинтон предложил Борису Ельцину в 90-е, сделало страну более уязвимой. Об этом написал Джошуа Яффа в The New Yorker.

«Конкретная история, которую президент России Владимир Путин имеет в виду, когда он говорит о начале конфликта, уходит корнями в урегулирование отношений после холодной войны, которое, по его мнению, было несправедливо продиктовано России», — указал автор статьи.

Профессор истории и международных отношений в Университете Южной Калифорнии, научный сотрудник Центра европейских исследований Гарвардского университета Мэри Элиз Саротт предположила, что процесс расширения альянса стал для Штатов возможностью «поиграть мускулами».

По мнению Саротт, когда Борис Ельцин руководил страной, правительство при Клинтоне воспользовалось российской несостоятельностью. На встрече в Хельсинки Клинтон предложил российской стороне сделку: некоторые экономические преференции в обмен на безграничное расширение НАТО.

«Русские получат шанс сидеть в одной комнате с НАТО, но не будут иметь никакой возможности помешать нам сделать что-то, с чем они не согласны», — сказал он тогда.

Профессор отметила, что эти и другие условия и договоры, подписанные Россией в сложные времена, создали идеальную почву для будущей конфронтации России и США.