Посольство России назвало вбросом заявления США о сроках «вторжения» на Украину

В посольстве РФ в Вашингтоне назвали заявления официального представителя Белого дома Джен Псаки о том, что США известны сроки «вторжения» России на Украину, вбросом. Комментарий дипмиссии опубликован на официальной странице в Facebook.

Власти США в деталях описывают сценарии предполагаемых провокаций и даже называют даты «эвентуального начала» мифических операций, не прилагая при этом никаких доказательств. В российском посольстве констатировали, что такая риторика лишь подтверждает «непрекращающееся информационное давление» в отношении РФ.

«Повторяется один и тот же сценарий: идет „вброс“ сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — отметили в дипмиссии.

Россия выступает за дипломатическое решение всех проблем и призывает США к предметной работе по проектам договоров о гарантиях безопасности, добавили там.

Псаки ранее заявила, что США якобы определили сроки мифического российского вторжения на Украину. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби также заявил, что Россия якобы ищет повод для того, чтобы напасть на соседнюю страну.