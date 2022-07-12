Госдеп США открестился от агрессивных намерений НАТО в отношении России

НАТО не настроен против России. Агрессивные намерения Альянса опровергли РИА «Новости» в Госдепе США.

«НАТО — оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России», — заявили представители ведомства.

Журналисты попросили Госдеп США прокомментировать слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что объявление России врагом в новой стратегической концепции Альянса приведет к дестабилизации безопасности в Европе.

Саммит НАТО прошел в Мадриде в конце июня. Его участники приняли новую стратегическую концепцию, в которой назвали Россию угрозой мировой безопасности. В ответ на это посол в Испании Юрий Корчагин уличил Альянс в попытке реанимировать однополярный мир в угоду США, а МИД Китая подсчитал количество американских военных баз и назвал существование НАТО системным вызовом стабильности во всем мире.