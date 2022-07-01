Посол в Испании уличил НАТО в попытке реанимировать однополярный мир в угоду США

Новая стратегическая концепция НАТО стала попыткой монополизировать международную безопасность. Ее принятие показало готовность Альянса выполнять приказы США для реанимации однополярного мира. Об этом ТАСС заявил посол России в Испании Юрий Корчагин.

«В одобренной саммитом новой стратегической концепции однозначно просматривается деление на своих и чужих, готовность членов Альянса выполнять приказы патрона — США — для нейтрализации полицентричного мироустройства и реанимации однополярного мира», — сказал он.

Юрий Корчагин заявил, что Альянсу не удалось замаскировать псевдолиберальной риторикой попытку монополизировать международную безопасность и превратить ее в безопасность НАТО. Об этом свидетельствует тот факт, что Россию упомянули как угрозу не только членам Альянса, но и всему Евро-Атлантическому региону.

Новая стратегическая концепция НАТО стала главной темой саммита в Мадриде. В ней Россия объявлена главной угрозой безопасности.