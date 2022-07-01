Посол в Испании уличил НАТО в попытке реанимировать однополярный мир в угоду США
Посол России в Испании: новая концепция показала готовность НАТО выполнять приказы США
Новая стратегическая концепция НАТО стала попыткой монополизировать международную безопасность. Ее принятие показало готовность Альянса выполнять приказы США для реанимации однополярного мира. Об этом ТАСС заявил посол России в Испании Юрий Корчагин.
«В одобренной саммитом новой стратегической концепции однозначно просматривается деление на своих и чужих, готовность членов Альянса выполнять приказы патрона — США — для нейтрализации полицентричного мироустройства и реанимации однополярного мира», — сказал он.
Юрий Корчагин заявил, что Альянсу не удалось замаскировать псевдолиберальной риторикой попытку монополизировать международную безопасность и превратить ее в безопасность НАТО. Об этом свидетельствует тот факт, что Россию упомянули как угрозу не только членам Альянса, но и всему Евро-Атлантическому региону.
Новая стратегическая концепция НАТО стала главной темой саммита в Мадриде. В ней Россия объявлена главной угрозой безопасности.