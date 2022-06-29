Столтенберг анонсировал принятие новой концепции НАТО на саммите в Мадриде

Участники саммита НАТО в Мадриде официально признают Россию прямой угрозой Альянсу. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Его слова процитировал ТАСС.

Он заявил об этом по прибытии на саммит. По его словам, текущая стратегическая концепция Альянса устарела. Ее принимали в 2010 году. Согласно ей, Россия считалась стратегическим партнером НАТО.

«Новая стратегическая концепция назовет Россию главной угрозой безопасности Альянса», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что новая доктрина станет своего рода дорожной картой для НАТО на пути к «более конкурентному и опасному миру», в котором жители стран — участниц Альянса будут в безопасности. Столтенберг отметил, что сейчас территории государств — членов организации населяют почти миллиард граждан.

Другой анонс сделал помощник американского президента по нацбезопасности США Джейк Салливан. Он сообщил, что Штаты намерены заявить о размещении дополнительных сил в Европе. Это заявление Салливана процитировал RT.