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    29 июня 2022, 10:10

    Столтенберг анонсировал принятие новой концепции НАТО на саммите в Мадриде

    Столтенберг заявил, что НАТО официально признает Россию прямой угрозой Альянсу

    Александр Иванов

    Участники саммита НАТО в Мадриде официально признают Россию прямой угрозой Альянсу. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Его слова процитировал ТАСС.

    Столтенберг анонсировал принятие новой концепции НАТО на саммите в Мадриде

    Он заявил об этом по прибытии на саммит. По его словам, текущая стратегическая концепция Альянса устарела. Ее принимали в 2010 году. Согласно ей, Россия считалась стратегическим партнером НАТО.

    «Новая стратегическая концепция назовет Россию главной угрозой безопасности Альянса», — сказал Столтенберг.

    Он отметил, что новая доктрина станет своего рода дорожной картой для НАТО на пути к «более конкурентному и опасному миру», в котором жители стран — участниц Альянса будут в безопасности. Столтенберг отметил, что сейчас территории государств — членов организации населяют почти миллиард граждан.

    Другой анонс сделал помощник американского президента по нацбезопасности США Джейк Салливан. Он сообщил, что Штаты намерены заявить о размещении дополнительных сил в Европе. Это заявление Салливана процитировал RT.