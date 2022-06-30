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    30 июня 2022, 11:34

    МИД КНР назвал НАТО системным вызовом мировой стабильности

    МИД Китая заявил, что НАТО является системным вызовом стабильности во всем мире

    Анна Усачева

    НАТО — системный вызов стабильности во всем мире. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Его слова процитировало РИА «Новости».

    «НАТО сам является системным вызовом миру и стабильности во всем мире», — сказал он.

    Таким образом представитель МИД КНР прокомментировал новую стратегическую концепцию Альянса. Согласно этой доктрине, Россия официально признана «самой значительной и прямой угрозой» безопасности территориям стран — участниц НАТО, а Китаю планируется оказать противодействие.

    По словам Лицзяня, Альянс позиционирует себя в качестве оборонительной организации. Однако на деле все совсем иначе. Представитель МИД КНР сказал, что НАТО распространяет влияние на новые регионы и развязывает войны по всему миру.

    Также Лицзянь отметил, что его страна не забыла преступления НАТО. Он напомнил, что Альянс во главе с США 23 года назад разбомбили посольство КНР.

    Новую стратегическую концепцию Альянса участники саммита организации приняли 29 июня. Об этом сообщил RT.