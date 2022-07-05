«И кто тут реальная угроза». В Китае посчитали число военных баз США по всему миру

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подсчитал количество американских военных баз в разных странах. После этого, он задался вопросом, кто же является реальной угрозой в мире.

«И кто здесь реальная угроза глобальному миру?» — задался риторическим вопросом китайский дипломат в Twitter.

Как отметил Лицзянь, Штаты имеют порядка 750 баз как минимум в 80 странах мира. Кроме того, еще 173 тысячи военнослужащих, которые дислоцированы в 159 государствах.

В комментариях к посту пользователи активно поддержали представителя китайского МИД.

Лицзянь в конце июня назвал НАТО системным вызовом мировой стабильности. Так представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировал новую стратегическую концепцию Альянса. Согласно этой доктрине, Россия официально признана «самой значительной и прямой угрозой» безопасности территориям стран — участниц НАТО, а Китаю планируется оказать противодействие.