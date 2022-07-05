«И кто тут реальная угроза». В Китае посчитали число военных баз США по всему миру
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США реальной угрозой миру во всем мире
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь подсчитал количество американских военных баз в разных странах. После этого, он задался вопросом, кто же является реальной угрозой в мире.
«И кто здесь реальная угроза глобальному миру?» — задался риторическим вопросом китайский дипломат в Twitter.
Как отметил Лицзянь, Штаты имеют порядка 750 баз как минимум в 80 странах мира. Кроме того, еще 173 тысячи военнослужащих, которые дислоцированы в 159 государствах.
В комментариях к посту пользователи активно поддержали представителя китайского МИД.
Лицзянь в конце июня назвал НАТО системным вызовом мировой стабильности. Так представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировал новую стратегическую концепцию Альянса. Согласно этой доктрине, Россия официально признана «самой значительной и прямой угрозой» безопасности территориям стран — участниц НАТО, а Китаю планируется оказать противодействие.