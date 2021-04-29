Минздрав Киргизии сообщил о погибшем при столкновениях на границе с Таджикистаном

В ходе боестолкновения на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизии.

«В Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек», — заявили в Минздраве.

Конфликт между военными двух республик начался в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховье реки Исфары.

Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявил, что военные Киргизии начали стрелять первыми.

В киргизском государственном комитете национальной безопасности заявили, что граждане Таджикистана утром в четверг, 29 апреля, обстреливали проезжающие машины жителей республики из охотничьих ружей. Об этом сообщил «Интерфакс». По данным агентства, стороны начали стягивать к границе тяжелую боевую технику.

Участок границы между Киргизией и Таджикистаном периодически становится зоной конфликтов из-за того, что республики до сих пор не уточнили, где именно пролегает раздел между двумя странами.

По данным властей Киргизии, из общей протяженности границы с Таджикистаном в 973 километра несогласованными остаются 375 километров.