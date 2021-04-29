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    29 апреля 2021, 15:27

    Минздрав Киргизии сообщил о погибшем при столкновениях на границе с Таджикистаном

    Анатолий Минкин

    В ходе боестолкновения на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии. Ранения различной степени тяжести получили 16 человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство здравоохранения Киргизии.

    Минздрав Киргизии сообщил о погибшем при столкновениях на границе с Таджикистаном

    «В Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек», — заявили в Минздраве.

    Конфликт между военными двух республик начался в районе водораспределительного пункта «Головной» в верховье реки Исфары.

    Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий. Пресс-центр пограничных войск ГКНБ Таджикистана заявил, что военные Киргизии начали стрелять первыми.

    В киргизском государственном комитете национальной безопасности заявили, что граждане Таджикистана утром в четверг, 29 апреля, обстреливали проезжающие машины жителей республики из охотничьих ружей. Об этом сообщил «Интерфакс». По данным агентства, стороны начали стягивать к границе тяжелую боевую технику.

    Участок границы между Киргизией и Таджикистаном периодически становится зоной конфликтов из-за того, что республики до сих пор не уточнили, где именно пролегает раздел между двумя странами.

    По данным властей Киргизии, из общей протяженности границы с Таджикистаном в 973 километра несогласованными остаются 375 километров.