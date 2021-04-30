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    30 апреля 2021, 10:46

    Перестрелка возобновилась на границе Киргизии и Таджикистана

    Екатерина Шамина, Юлия Булыгина

    В Лейлекском районе Киргизии, на границе с Таджикистаном, возобновилась перестрелка. Стороны ведут огонь уже около часа.

    Перестрелка возобновилась на границе Киргизии и Таджикистана

    По предварительным данным, среди раненых есть сотрудники милиции. Об этом сообщило киргизское агентство 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области.

    Также на КПП «Кызыл-Бел» Киргизии и «Гулистон» Таджикистана произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом сообщил местному агентству полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев. Он отметил, что удалось договориться с таджикской стороной об отгоне техники на исходные позиции.

    Конфликт жителей приграничных районов Таджикистана и Киргизии произошел 29 апреля. Он перерос в вооруженное противостояние между армиями двух государств. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате пострадали более 150 человек с обеих сторон, около 20 погибли. Как писал , вечером того же дня страны договорились об отводе войск и о создании рабочей группы по разрешению конфликта.