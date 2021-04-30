Перестрелка возобновилась на границе Киргизии и Таджикистана

В Лейлекском районе Киргизии, на границе с Таджикистаном, возобновилась перестрелка. Стороны ведут огонь уже около часа.

По предварительным данным, среди раненых есть сотрудники милиции. Об этом сообщило киргизское агентство 24.kg со ссылкой на УВД Баткенской области.

Также на КПП «Кызыл-Бел» Киргизии и «Гулистон» Таджикистана произошло короткое боевое столкновение между погранотрядами. На данный момент перестрелка прекратилась. Жертв нет. Об этом сообщил местному агентству полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев. Он отметил, что удалось договориться с таджикской стороной об отгоне техники на исходные позиции.

Конфликт жителей приграничных районов Таджикистана и Киргизии произошел 29 апреля. Он перерос в вооруженное противостояние между армиями двух государств. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате пострадали более 150 человек с обеих сторон, около 20 погибли. Как писал RТ, вечером того же дня страны договорились об отводе войск и о создании рабочей группы по разрешению конфликта.