Киргизия и Таджикистан договорились создать рабочую группу по разрешению конфликта

Киргизия и Таджикистан для урегулирования конфликта создадут совместную рабочую группу. Решение было принято во время встречи представителей двух стран.

В переговорах участвовали руководство спецслужб, главы погранведомств и губернаторы областей, в которых произошел конфликт. Об этом сообщили РИА «Новости» в Министерстве иностранных дел Киргизии.

«В ходе встречи стороны, основываясь на добрососедских отношениях и ранее принятых межгосударственных соглашениях и договоренностях, пришли к обоюдному согласию по прекращению боевых действий на приграничных участках Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана», — заявил представитель МИД.

Договоренность коснулась и отвода войск и военной техники с приграничных участков места их постоянной дислокации. Стороны договорились провести еще несколько переговоров по стабилизации обстановки на приграничных участках двух стран.

Совместная рабочая группа будет создана из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти двух стран. Они будут следить за реализацией намеченных целей и создадут условия для дальнейших переговоров.

Конфликт между Таджикистаном и Киргизией произошел 29 апреля на границе двух стран. Стычка местных жителей переросла в вооруженное противостояние военных двух стран. В ходе конфликта погибли десятки человек.