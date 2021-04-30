Киргизия обвинила таджикских военных в похищении главы села

Таджикские военные взяли в плен главу киргизского села Интернационал. Такое заявление сделала пресс-секретарь УВД Баткенской области Киргизии Дамира Юсупова.

«По селу Борбордук Жаны-Жерского айыл окмоту Лейлекского района разъезжает военная техника Таджикистана. Военные РТ (Республики Таджикистан — прим. ред.) заняли дома кыргызстанцев на участке „Жилой дом“ села Интернационал», — сказала Юсупова. Ее процитировал «Sputnik Кыргызстан».

Она добавила, что главу села взяли в плен, когда он отправился выяснять информацию о гибели двух граждан Киргизии. Агентство отметило, что в Киргизии открыто уголовное дело о преступлении против мира. Досудебное производство уже начато.

Конфликт между жителям приграничных районов Таджикистана и Киргизии 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух государств. Столкновения между пограничниками продолжались больше шести часов. Погибли 20 человек, еще более 150 с обеих сторон пострадали, уточнило РИА «Новости».

Глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) заявил, что 30 апреля Киргизия и Таджикистан отведут войска от границы. Об этом написал ТАСС.