Мир 29 марта 2024, 01:04 Глава МИД Украины рассказал, когда начнутся переговоры с Россией Кулеба: переговоры с РФ возможны в рамках второго саммита в Швейцарии РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут пройти в рамках второго и третьего «саммита мира» в Швейцарии. Его слова привел индийский телеканал NDTV.

По мнению дипломата, участники первого саммита будут обсуждать так называемую «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и то, как добиться ее реализации.

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«Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками», — заявил Кулеба.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил ее организовать мирный саммит по Украине. Глава МИД европейской страны Иньяцио Касси выразил уверенность, что цель этого мероприятия — привлечь к переговорам Россию, так как «не будет мира без русских».

Власти Индии также усомнились в эффективности саммита без участия России, а Китай отказался участвовать в таких односторонних конференциях.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в швейцарском саммите, даже если ее туда пригласят.