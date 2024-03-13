13 марта 2024, 22:13
Россия отказалась от участия в швейцарской конференции по Украине
Захарова: Россия не станет участвовать в саммите по Украине в Швейцарии
Россия откажется от участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если официально пригласят на это мероприятие. Об этом в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Россия не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», — заявила она.
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Захарова отметила, что Швейцария не является нейтральным государством, чтобы здесь проводились миротворческие дискуссии. Кроме того, эта конференция станет продолжением встреч в «копенгагенском формате», которые уже зашли в тупик и дискредитировали себя.
В начале марта Швейцария и Китай потребовали пригласить Россию на саммит по Украине.
Спустя несколько дней швейцарского посла Марти Ланг вызвали во внешнеполитическое ведомство РФ, чтобы заявить протест и осудить шаг властей его страны, которые решили разработать механизм конфискации российских активов. В МИД назвали подобное посягательство на собственность России «воровством» и пообещали ввести ответные меры в случае их реализации.
Мария Захарова
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