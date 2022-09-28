Глава МИД Швеции заявила, что причиной ЧП на «Северных потоках» стали взрывы | 360°

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Глава МИД Швеции заявила, что причиной ЧП на «Северных потоках» стали взрывы

Глава МИД Швеции Линде: ЧП на «Северных потоках» произошло из-за взрывов

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Причинами инцидентов с утечкой газа из трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стали взрывы, заявила глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде. Сами взрывы, по ее словам, возможно, стали следствием саботажа.

«Утечка газа из [трубопроводов] „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“ в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем», — написала министр в Twitter.

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По ее словам, в ведомстве продолжают собирать информацию по факту ЧП, выясняются все обстоятельства.

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В понедельник компания Nord Stream AG сообщила о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода, причины происшествия на данный момент неизвестны. Авария произошла на участке «Северного потока — 2» рядом с берегами Дании.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач сообщал, что на ремонт газопроводов могут уйти месяцы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аварии на «Северных потоках» беспрецедентной ситуацией.

Шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы.

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

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