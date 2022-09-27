Шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа с «Северных потоков» мощные подводные взрывы | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 23:54

Запорожская область де-факто отделилась от Украины

Общество

27 сентября 2022, 23:52

Более 99% избирателей поддержали воссоединение ДНР с Россией

Реклама

Мир

27 сентября 2022, 23:44

Госбанки Турции отказались работать с картами «Мир» — СМИ

Подмосковье

27 сентября 2022, 23:44

Флорболисты из Волоколамска победили на детском всероссийском турнире

Власть

27 сентября 2022, 23:43

Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:37

Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя

Спецоперация

27 сентября 2022, 23:15

Почти 70% бюллетеней обработали в ДНР

Власть

27 сентября 2022, 23:13

«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий

Мир

27 сентября 2022, 23:04

Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG

Мир

27 сентября 2022, 17:09

Шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа с «Северных потоков» мощные подводные взрывы

SVT: в районе утечек газа с «Северных потоков» произошли мощные подводные взрывы

Читать 360tv в

В районе утечек газа с «Северных потоков» зафиксировали мощные подводные взрывы. Об этом сообщило телевидение Швеции SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра Бьерна Лунда.

Уточняется, что взрывы зафиксировало оборудование сейсмостанций и в Дании, и в Швеции.

Реклама

В понедельник компания Nord Stream AG сообщила о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода, причины происшествия на данный момент неизвестны.

Реклама

Также с аналогичным заявлением выступила Nord Stream 2 AG, авария произошла на участке «Северного потока — 2» рядом с берегами Дании.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач сообщал, что на ремонт газопроводов могут уйти месяцы. Кремль назвал аварии на «Северных потоках» беспрецедентной ситуацией.

Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло стать диверсией.

Газопровод Северный поток — 2

Газ

1

0

0

0

1

0

Реклама

Реклама