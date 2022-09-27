Шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа с «Северных потоков» мощные подводные взрывы | 360°

Мир 27 сентября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Шведский сейсмоцентр зафиксировал в районе утечек газа с «Северных потоков» мощные подводные взрывы SVT: в районе утечек газа с «Северных потоков» произошли мощные подводные взрывы forsvaret.dk

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В районе утечек газа с «Северных потоков» зафиксировали мощные подводные взрывы. Об этом сообщило телевидение Швеции SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра Бьерна Лунда.

Уточняется, что взрывы зафиксировало оборудование сейсмостанций и в Дании, и в Швеции.

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В понедельник компания Nord Stream AG сообщила о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода, причины происшествия на данный момент неизвестны.

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Также с аналогичным заявлением выступила Nord Stream 2 AG, авария произошла на участке «Северного потока — 2» рядом с берегами Дании.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач сообщал, что на ремонт газопроводов могут уйти месяцы. Кремль назвал аварии на «Северных потоках» беспрецедентной ситуацией.

Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло стать диверсией.

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