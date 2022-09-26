Мир 26 сентября 2022, 23:55 Поделиться Telegram

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Viber Падение давления на «Северном потоке — 2» произошло в водах Дании Nord Stream 2 AG: падение давления на «Северном потоке — 2» произошло в водах Дании РИА «Новости»

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Падение давления на газопроводе «Северный поток — 2» произошло в водах Дании. Участок находится в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны, сообщила пресс-служба Nord Stream 2 AG.

«Во взаимодействии с береговыми службами установлено, что ЧП произошло в датской ИЭЗ юго-восточнее Борнхольма. Береговыми службами в качестве меры безопасности установлена охранная зона радиусом пять морских миль», — привело РИА «Новости» слова представителя оператора газопровода.

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Сейчас специалисты занимаются расследованием причин падения давления.

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Ранее Nord Stream 2 AG заявил о резком падении давления на обеих нитках «Северного потока». Об этом сразу же оповестили береговые службы России, Дании, Германии, Швеции и Финляндии.

В воскресенье, 5 сентября, на севере Германии прошла акция в поддержку запуска «Северного потока — 2». На демонстрации собрались почти 3,5 тысячи человек. Они призвали открыть газопровод, отменить антироссийские санкции, а также выступили против энергетической политики правительства.

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