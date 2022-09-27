Кремль назвал аварии на «Северных потоках» беспрецедентной ситуацией | 360°

Власть 27 сентября 2022, 13:22 Поделиться Telegram

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Viber Кремль назвал аварии на «Северных потоках» беспрецедентной ситуацией Песков: аварии на «Северных потоках» затронут энергобезопасность целого континента РИА «Новости»

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Произошедшая аварийная ситуация на газопроводе «Северный поток» является беспрецедентной и угрожает энергетической безопасности всего Европейского континента. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы обеспокоены этими новостями, это беспрецедентная ситуация, в которой необходимо срочно разобраться. Действительно, в газопроводе серьезно упало давление», — сообщил он.

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Одной из вероятных причин аварии Песков назвал диверсию со стороны злоумышленников.

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«В это время такие варианты нельзя исключать. Есть разрушение трубы, однако что именно стало причиной — покажут итоги исследования газопровода», — добавил он.

В понедельник компания Nord Stream AG сообщила о критическом снижении давления на обеих нитках газопровода, причины происшествия на данный момент неизвестны.

Также с аналогичным заявлением выступила Nord Stream 2 AG, авария произошла на участке «Северного потока — 2» рядом с берегами Дании.

Заместитель главы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач сообщал, что на ремонт газопроводов могут уйти месяцы.

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