Представитель ФНЭБ назвал возможную причину ЧП на «Северных потоках» | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Общество

27 сентября 2022, 16:46

Умер Борис Моисеев

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Мир

27 сентября 2022, 11:25

Представитель ФНЭБ назвал возможную причину ЧП на «Северных потоках»

Замглавы ФНЭБ Гривач: за ЧП на «Северном потоке — 2» могут стоять диверсанты из Европы

Читать 360tv в

Чрезвычайные происшествия, которые случились 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», похожи на диверсию со стороны противников российского газа в Европе. На ремонт могут уйти месяцы. Такое заявление сделал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

«Сложно комментировать до выяснения всех обстоятельств, но похоже на диверсию на инфраструктуре. Если утечка на одной нитке еще могла быть случайностью, следствием дефекта или непроизвольного воздействия, то на трех — это уже явно чья-то злая воля. Ну, а кто борется с российским газом в Европе, не особо и скрывается», — сказал он РИА «Новости».

Реклама

Гривач предположил, что на замену поврежденной секции на газопроводе и на дальнейший запуск может уйти несколько месяцев.

Реклама

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники также написали о том, что причиной произошедшего на газопроводах могла быть диверсия.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток «Северного потока — 2» произошло ЧП в водах Дании, рядом с островом Борнхольм, все это сопровождалось резким падением давления. Позже стало известно о снижении давления на обеих нитках «Северного потока».

Газопровод Северный поток — 2

2

0

0

0

0

1

Реклама

Реклама