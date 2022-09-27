Представитель ФНЭБ назвал возможную причину ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 27 сентября 2022, 11:25 Поделиться Telegram

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Viber Представитель ФНЭБ назвал возможную причину ЧП на «Северных потоках» Замглавы ФНЭБ Гривач: за ЧП на «Северном потоке — 2» могут стоять диверсанты из Европы РИА «Новости»

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Чрезвычайные происшествия, которые случились 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», похожи на диверсию со стороны противников российского газа в Европе. На ремонт могут уйти месяцы. Такое заявление сделал замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

«Сложно комментировать до выяснения всех обстоятельств, но похоже на диверсию на инфраструктуре. Если утечка на одной нитке еще могла быть случайностью, следствием дефекта или непроизвольного воздействия, то на трех — это уже явно чья-то злая воля. Ну, а кто борется с российским газом в Европе, не особо и скрывается», — сказал он РИА «Новости».

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Гривач предположил, что на замену поврежденной секции на газопроводе и на дальнейший запуск может уйти несколько месяцев.

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Ранее немецкие СМИ со ссылкой на источники также написали о том, что причиной произошедшего на газопроводах могла быть диверсия.

Компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток «Северного потока — 2» произошло ЧП в водах Дании, рядом с островом Борнхольм, все это сопровождалось резким падением давления. Позже стало известно о снижении давления на обеих нитках «Северного потока».

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