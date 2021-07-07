Гибель супруги президента Гаити опровергли

Посол Гаити в США Мишель Сисон опровергла смерть жены президента страны Жовенеля Моиза после нападения. Ее состояние медики оценивают как критическое.

Для супруги Моиза организовали срочную эвакуацию, привело заявление дипломата агентство Reuters. Ее перевезут в американский Майами.

Неизвестные пробрались в ночь на среду в частную резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза и застрелили главу государства. Он получил смертельное ранение. СМИ писали, что врачам не удалось спасти и жену Моиза, якобы скончавшуюся в больнице.

В соцсетях появилось видео с места убийства президента Гаити. В кадр попали вооруженные люди и тело главы государства.

Соболезнования народу и правительству Гаити, а также родным и близким Жовенеля Моиза принес МИД РФ. В российском ведомстве выразили надежду, что «гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны».