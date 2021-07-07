МИД РФ отреагировал на убийство президента Гаити и его жены

Убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги стали следствием внутреннего конфликта и разгула преступности в этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата опубликовала пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Убеждены: путь к нормализации ситуации в Гаити лежит через формирование широкого внутриполитического консенсуса при строгом соблюдении общепризнанных принципов и норм международного права», — отметила Захарова.

По ее словам, все решения в этом направлении должны приниматься только самими гаитянцами с опорой на международную поддержку. Важно исключить вмешательство в дела этого государства извне.

«Выражаем искренние соболезнования народу и правительству Гаити, родным и близким Жовенеля Моиза. Рассчитываем, что гаитянский народ сможет преодолеть этот сложный период в истории страны», — заключила она.

Как сообщалось ранее, Моиза и его супругу застрелили в его загородной резиденции. Жену политика пытались спасти врачи, но она скончалась. По данным премьера страны, в нападении участвовала группа испаноговорящих людей.